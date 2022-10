சென்னையில் ஜியோ 5ஜி தொடக்கம்.. எது “ஃப்ரீயா?” அசத்தல் “ஆஃபர்”அறிவித்த அம்பானி -“யூஸ்” பன்றது எப்படி?

Chennai

சென்னை: ஏலம் நிறைவடைந்து கடந்த 1 ஆம் தேதி 5ஜி சேவையை இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்த நிலையில் சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் 5ஜியை தொடங்கி வைத்து இருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் ஜியோ தலைவர் ஆகாஷ் அம்பானி.

அக்டோபர் தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2022 மாநாட்டில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ, பாரதி ஏர்டெல் ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் 5ஜி சேவையை தொடங்க உள்ளதாக அறிவித்தன.

அந்த வகையில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் இன்று சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் 5ஜி சேவையை அறிமுகம் செய்து இருக்கிறது. ராஜஸ்தான் மாநிலம் நாத்வாராவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த சேவையை ஜியோ தொடங்கி வைத்தது.

