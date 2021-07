செம திருப்பம்.. புதுச்சேரியிலிருந்து கிளம்பும் தமிழிசை.. புதிய துணை நிலை ஆளுநர் இவரா? பரபர தகவல்

Chennai

சென்னை: யாரும் எதிர்பார்க்காத திருப்பமாக புதுச்சேரிக்கு துணை நிலை ஆளுநராக தமிழகத்திற்கு நன்கு அறிமுகமான ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராக பதவி வகித்து, அவ்வப்போது அதிரடி நடவடிக்கைகளால் நாடு முழுக்க பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கிரண் பேடி, ஒரு மாஜி போலீஸ் அதிகாரி என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும்.

இப்போது அதே போன்ற ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரியை புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராக நியமிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாம் மத்திய அரசு.

According to intelligence sources, the Center is discussing the possibility of appointing JK Tripathy IPS as the Lieutenant Governor of Puducherry.