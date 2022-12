Exclusive: ராகுலும் கமலும் என்ன பேசினார்கள்? மநீம -காங்கிரஸ் கூட்டணியா? ஜோதிமணி எம்.பி.பளிச் பதில்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து ராகுல்காந்தியும் கமல்ஹாசனும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை என ஜோதிமணி எம்.பி.மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே இருக்கும் போது ராகுல் எப்படி கூட்டணி தொடர்பாக பேச முடியும் என நம்மிடம் வினவினார்.

ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கமல்ஹாசன் கலந்துகொண்ட நிலையில் அந்நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வரும் ஜோதிமணி எம்.பியை ஒன் இந்தியா தமிழ் தொடர்பு கொண்டு சில கேள்விகளை முன் வைத்தது.

ஒன் இந்தியா தரப்பில் முன் வைக்கப்பட்ட கேள்விகளை உள்வாங்கிக் கொண்ட ஜோதிமணி எம்.பி. அளித்த பதில் வருமாறு;

முதலில் கனிமொழி.. மறுநாளே கமல்! சில்லு சில்லாக உடைந்த எடப்பாடியின்

English summary

Rahul Gandhi and Kamal Haasan have not discussed anything about the parliamentary election alliance, MP Jyotimani has stated very clearly.