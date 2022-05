பட்டினப்பிரவேசம்...எலும்புத் துண்டைக் கழுத்தில் போட்டுக் கொண்டு அலைய வேண்டுமா? - கி.வீரமணி காட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மனிதர்களை தூக்கிச் சுமப்பதற்கு ஒரு விசித்திரமான புதிய வாதம் - முன் வைக்கப்படுகிறது! தூக்குபவர்களே விரும்பி வந்துதான் தூக்கிச் சுமக்க முன் வருகிறார்களாம்! - இது அறிவுபூர்வமாகவோ, சட்டபூர்வமாகவோ ஏற்கத்தக்கதா? என்று திராவிடர் கழகத்தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

மாமிசம் சாப்பிடுகிறவன் என்பதற்காக, நான் எலும்புத் துண்டைக் கழுத்தில் போட்டுக் கொண்டு அலைய வேண்டுமா?''என்றும் காட்டமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

சனி பெயர்ச்சி 2022 - ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளித்தரப்போகும் சனிபகவான் - தலையெழுத்தே மாறலாம்

தமிழகத்தின் பழமையான சைவ மடங்களில் ஒன்று, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தின் தருமபுரம் ஆதீனம் . இந்த மடம் 16ம் நூற்றாண்டில் இருந்து செயல்பட்டு வருகின்றது. இம்மடத்தில் ஆண்டு தோறும் ஆதீன குரு முதல்வரின் குருபூஜை தினத்தில் பட்டினப் பிரவேசம் எனும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு, அதில் ஆதீன மடாதிபதியை பல்லக்கில் அமர்த்தி, ஆதீன சீடர்கள், பக்தர்கள் சுமந்து வீதியுலா செல்வது வழக்கம். தருமபுரம் ஆதீனத்தின் 27வது மடாதிபதியாக ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் உள்ளார். இவர் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் இந்த பொறுப்பில் உள்ளார்.

2022ம் ஆண்டுக்கான பட்டினப் பிரவேச விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது தருமபுரம் ஆதீனம். இந்த நிலையில், ஆதீனத்தை பல்லக்கில் வைத்து மனிதர்கள் தூக்கிச்செல்வது மனித உரிமையை மீறிய செயல் என்று எதிர்ப்பு கிளம்பியதை அடுத்து மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் பட்டின பிரவேசத்திற்கு தடை விதித்தார். பல்வேறு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதை அடுத்து அந்த உத்தரவு திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது. வழக்கம் போல பட்டினப்பிரவேசம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

K.Veeramani condemns Dharmapuram Aadheenam: (தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டினப்பிரவேசம் கி.வீரமணி கண்டனம்) K.Veeramani condemns goverment and Dharmapuram Aadheenam pattinapravesam. K.Veeramani has said that there should be an end to the indecency that man bears on man.