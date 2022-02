கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்று முழக்கமிட்ட அண்ணா... 53வது நினைவு தினம் இன்று

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பேரறிஞர் அண்ணாவின் 53வது நினைவு நாள் இன்று தமிழகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. தன் வசிய குரலால்... கவரும் எழுத்தால் எண்ணற்ற தம்பிகளை உருவாக்கி தமிழகத்தை ஆண்டவர் அறிஞர் அண்ணா. கடமை-கண்ணியம்-கட்டுப்பாடு என்ற கொள்கையை தன் வாழ்நாளில் கடைசி வரை கடைபிடித்தார் அண்ணா.

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத பெயர் அண்ணா என்று அழைக்கப்படும் சி.என்.அண்ணாதுரை. இவர் 1909 ஜனவரி 14-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தார். தமிழ்மொழி மீது மிகுந்த பற்றுடைய இவர் ஒரு இதழாளர் மற்றும் மிகச் சிறந்த பேச்சாளர்.

நாவல், கட்டுரை, நாடகம் என பலவற்றை எழுதியுள்ளார். இவரது நாடகங்கள் இன்று வரை பலராலும் வாசிக்கப்படுகிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று தனிக் கட்சியை தொடங்கினார். தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதல்வரான பின்னர் இந்திய அரசியல் தளத்தில் மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாச்சி என்பதை முன்வைத்தவர்.

தொலை நோக்கு பார்வை கொண்ட மேதை அண்ணா...இந்தியா முழுமைக்கும் வழிகாட்டி - ஸ்டாலின் புகழஞ்சலி

English summary

The 53rd death anniversary of Anna is being observed all over Tamil Nadu today. Anna's motto of duty-dignity-control ( kadamai, kanniyam and Kattuppadu) is one of the most popular in Tamil Nadu and Anna followed it till the end of her life.