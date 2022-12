ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் எதிரொலித்த பெரியார்.. டெல்லியில் இருந்து கமல்ஹாசன் நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பெரியாரின் 49வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பெரியாருக்கும், டெல்லியில் இன்று நடக்கும் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்கும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி நெகிழ்ந்தார். . உள்ளார். அவர் என்ன செய்தார்?.

தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் திராவிடர் கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் பெரியார். இவரது உண்மையான பெயர் ஈவெ இராமசாமி. சாதிய பாகுபாடு, மூடநம்பிக்கைக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தவர் பெரியார்.

இவரது சுயமரியாதை இயக்கம், பகுத்தறிவாதமும் தமிழகத்தில் புகழ்பெற்றது. இவர் இறைமறுப்பாளராகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்.

English summary

Periyar's 49th death anniversary is being observed today. It is in this context that actor Kamal Haasan, the leader of the People's Justice Center, who participated in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Delhi today, contacted Periyar.