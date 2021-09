நீட் தேர்வால் மாணவன் தற்கொலை.. தொலைபேசி மூலம் பெற்றோருக்கு கண்ணீர்மல்க ஆறுதல் கூறிய கமல்ஹாசன்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட்தேர்வு பயம் காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவனின் பெற்றோர்களிடம் கமல்ஹாசன் தொலைபேசி மூலமாக ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வரும் நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்ட நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் 4-வது நாளாக அதிகரிக்கும் கொரோனா.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிவேகம்.. என்ன காரணம்?

நீட் தேர்வு நடப்பதற்கு முன்னதாக தமிழகம் முழுவதும் சோகம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடந்து விட்டது. சேலம் மேட்டூர் அருகே உள்ள கூளையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி சிவக்குமார் என்பவரது மகன் தனுஷ்(19) நீட் தேர்வு பயம் காரணமாக தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

English summary

Kamal Haasan has expressed his condolences over the phone to the parents of a student who committed suicide due to fear of NEET exam