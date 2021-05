''சக மனிதரைக் காலில் விழவைக்கும் கலாச்சாரம் அருவருக்க வைக்கவில்லையா?''.. கமல் ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை: திருவிழா கொண்டாடியதற்காக சக மனிதரைக் காலில் விழவைக்கும் கலாச்சாரம் அருவருக்க வைக்கவில்லையா? இம்முறையே இறுதி முறையாக இருக்கட்டும் என்று கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் திருவெண்ணெய்நல்லூர் அருகே அமைந்துள்ளது ஒட்டனந்தல் கிராமம். இந்த கிராமத்தில் தலித் சமூகத்தினர் அண்மையில் திருவிழாவை நடத்தினர்.

ஆனால் வேறு ஒரு ஜாதியினர் தங்களுடைய அனுமதி பெறாமல் தலித் மக்கள் திருவிழா நடத்தி விட்டதாக கூறி போலீசில் புகார் கொடுத்தனர்.

திருவிழா- தலித்துகளை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வைத்த ஒட்டனந்தல் ஜாதி பஞ்சாயத்து!

Doesn’t the culture of kicking fellow human beings for celebrating the festival make it disgusting? Kamal Haasan has condemned this as the final time