உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு விவகாரம்.. திராவிட கட்சிகள் டோனில் கொந்தளித்த கமலின் மநீம!

சென்னை: உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்ற தீர்ப்பானது சமூக நீதியை, சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட, இன்னும் வேகமான போராட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்பதையே இதுபோன்ற தீர்ப்புகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன என நடிகர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மக்கள் நீதி மய்யத்தின் துணைத் தலைவர் ஏஜி மவுரியா வெளியிட்ட அறிக்கை: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய, முற்பட்ட வகுப்பினருக்கான 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பு, சமூக நீதிக்காகப் போராடி வருவோருக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியளித்துள்ளது. சமத்துவம், சமூக நீதிக்கான போராட்டங்கள் இன்னும் வலுவாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டுமென்பதை இந்த தீர்ப்பு உறுதிசெய்துள்ளது.

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய, முன்னேறியப் பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்தை 2019-ல் மத்திய பாஜக அரசு கொண்டுவந்தது. அரசியல் சாசனத்தின் 103-வது திருத்தத்தின் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டம், அரசியல் சாசனத்துக்கே எதிரானது என்று பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த போதிலும், மத்திய அரசு எதிர்ப்புகளைக் கண்டுகொள்ளவில்லை.

Actor Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam said that they not accep the Verdict in 10% Reservation for EWS by the Supreme Court.