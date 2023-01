விக்ரமன் பேச்சை வெட்டிய விஜய் டிவி.. “செக்” வைத்த கமல்ஹாசன்! “பெரியார்” பெயருடன் தொடங்கிய பிக்பாஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நேற்று ஒளிபரப்பான சனிக்கிழமை பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பெரியார் பெயரோடு கமல்ஹாசன் பேசத் தொடங்கி இருக்கிறார். புதுக்கோட்டையில் அண்மையில் நிகழ்ந்த சாதிய கொடூரத்தை தொடர்ந்து நேரில் சென்று நடவடிக்கை எடுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமுவை பாராட்டியபோது பெரியாரின் பெயரை உச்சரித்தார் கமல்ஹாசன்.

விஜய் டிவியில் நடிகர் கமல்ஹாசன் 6 வது ஆண்டாக தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நிறைவடைய இன்னும் சில வாரங்களே உள்ளன. எனவே போட்டி முன்பை விட மேலும் கடினமாக மாறி இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பத்திரிகையாளரும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கொள்கை பரப்பு செயலாளரான விக்ரமன் தொடர்ந்து முற்போக்கு கருத்துக்களையும், அம்பேத்கர், பெரியார் குறித்தும் பேசி வருகிறார்.

Kamal Haasan has started talking about Periyar's name in Bigg Boss show which aired yesterday. Kamal Haasan mentioned Periyar's name while appreciating District Collector Kavitha Ramu for taking immediate action following the recent caste atrocities in Pudukottai.