எங்கும் எப்போதும் காவல் உதவி...அவசர அழைப்புக்கு புதிய செயலி... தொடங்கி வைத்த மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை: காவல் உதவி செயலியை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அர்ப்பணித்தார். அவசரகால அலைபேசி அழைப்பு வசதி டயல் 112, 100, 101 ஆகிய எண்கள் மூலம் பயனாளர்கள் அலைபேசியில் நேரடி புகார்களை தெரிவிக்கும் பொருட்டு டயல் 100 செயலியானது காவல் உதவி செயலியின் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறையால் உருவாக்கப்பட்ட "காவல் உதவி" புதிய செயலியை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு, காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் பங்கேற்றனர்.

காவல்துறை என்பது குற்றங்களைத் தடுக்கும் துறையாகவும், தண்டனை பெற்றுத்தரும் துறையாகவும் மட்டும் அல்லாமல், குற்றங்கள் நடக்காத சூழ்நிலையை உருவாக்கும் துறையாகச் செயல்பட வேண்டும் என்ற முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தினார். அமைதியைப் பேணிப் பாதுகாத்து, சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் முக்கியப் பணிகளை ஆற்றி வரும் காவல் துறையின் பணிகள் சிறக்க பல்வேறு திட்டங்களையும், தொழில்நுட்ப யுத்திகளையும் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.

Kaval uthavi App: (காவல் உதவி ஆப் )Chief MK Stalin dedicated the Police Assistant Processor to public use Kaval Uthavi App.Emergency Mobile Call Facility The Dial 100 processor is integrated with the Police Assistance Processor in order for users to make direct complaints over the phone by dialing 112, 100, 101.