அதிமுகவில் இன்னொரு ’ராமதாஸ்’! ‘ரெண்டு’ பேருக்குமே அந்த தகுதி இல்லை! தடாலடியாக பேசிய கே.சி.பழனிசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் தகுதி எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவருக்குமே இல்லை என அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் நிர்வாகியும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கே சி பழனிச்சாமி அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையான யூகங்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

அடுத்து என்ன நடக்கும் என தொண்டர்களும் அரசியல் பிரமுகர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கும் நிலையில் அதிமுக நிகழ்வுகள் தொடர்பாக அதிமுக நிர்வாகிகளும் அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பலரும் யூகங்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

அதிமுக தலைவரா? இல்லை சாதி சங்க தலைவரா? எதை விரும்புகிறார் ஓபிஎஸ்?.. கே.சி.பழனிசாமி கேள்வி

Former executive and former parliamentarian KC Palanisamy, who has been removed from the AIADMK, has said that both Edappadi Palanisamy and O. Panneerselvam are not eligible to take over the leadership of the AIADMK.