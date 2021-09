"அவ்வளவு அரசியல் தெரியாதுங்க.." சிரித்தபடி கமெண்ட் செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின் மனைவி கிருத்திகா!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எனக்கு அரசியல் அவ்வளவாக தெரியாதுங்க என தெரிவித்துள்ளார், திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி மனைவியும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் மருமகளுமான கிருத்திகா.

Kiruthiga Udhayanidhi பேச்சு | Transgenders Need Our Empathy, Not Sympathy | Oneindia Tamil

முன்னாள் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணாநிதி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலரும் கிட்டதட்ட நேரடி அரசியலில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் என்பது தமிழக மக்கள் அறிந்ததே.

இந்த நிலையில் தற்போதைய முதல்வரும் திமுக தலைவருமான முக ஸ்டாலினின் மருமகளும், உதயநிதி மனைவியுமான, கிருத்திகாவிடமும் அரசியலுக்கு வருவீர்களா என்ற கேள்வி துரத்த தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Kiruthiga, the wife of DMK MLA Udhayanidhi Stalin and the daughter-in-law of Chief Minister MK Stalin, told that she did not know much about politics.