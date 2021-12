கிஷோர் சாமி, மாரிதாஸ் ஒரே நாளில் சிறையிலிருந்து விடுதலை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ராணுவ தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் மரணம் தொடர்பாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து பதிவிட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட யூட்யூபர் மாரிதாஸ் மற்றும், பெரியார், திராவிட அரசியல் தலைவர்கள் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையில் கருத்து பதிவிட்ட வழக்ககில் சிறையில் இருந்த கிஷோர் கே சாமி ஆகியோர் இன்று ஒரே நாளில் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

மதுரையைச் சேர்ந்த பாஜக ஆதரவாளரான யூடியூபர் மாரிதாஸ், குன்னூர் அருகே ஹெலிகாப்டரில் சென்ற முப்படை தலைமை தளபதி பிவின் ராவத் விபத்தில் மரணம் அடைந்தது தொடர்பாக, தமிழகத்தின் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் ட்விட்டரில் பதிவிட்டதாக போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

மேலும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அனுப்பியது போல் போலி மின்அஞ்சல் அனுப்பியதாக இவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து நெல்லை மேலபாளையத்தை சேர்ந்த முகமது காதர் மீரான் என்பவர், இந்தியாவில் தப்லீக் ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்கள் கொரோனா வைரஸை பரப்புவதாகவும், முஸ்லீம் மக்களிடையே வெறுப்பை தூண்டும்வித்த்தில் கருத்துக்களை வெளியிடும் மாரிதாஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புகார் அளித்திருந்தார்.

English summary

YouTuber Maridas arrested for making controversial comments on Army Commander Pipin Rawat's death, Kishore K Sami, who was jailed for posting defamatory remarks about Dravidian political leaders, including Tamil Nadu Chief Minister Stalin are released on the same day today.