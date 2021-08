உண்மையான குற்றவாளி? நீதிமன்றம் சொன்ன ஒரு வார்த்தை.. கோடநாடு வழக்கில் போலீசுக்கு ரூட் கிளியர்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கோடநாடு வழக்கில் மேலதிக விசாரணை நடத்துவதற்கு போலீசுக்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதாக சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் இனி இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு போலீஸ் யாரை வேண்டுமானாலும் விசாரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அடுத்த 60 நாட்கள் கோடநாடு வழக்கில் பல திருப்பங்களை எதிர்ப்பார்க்கலாம்.

கோடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்கில் மேலதிக விசாரணைசெய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த வழக்கில் சாட்சியமாக இருக்கும் கோவையை சேர்ந்த ரவி என்பவர் வழக்கு தொடுத்து இருந்தார். அதில், கோடநாடு வழக்கு விசாரணை முடிந்துவிட்டது. இப்போது போய் மீண்டும் விசாரணை நடத்துவது என்ன நியாயம்.

போலீஸ் மீண்டும் கூடுதலா விசாரிக்க கூடாது. போலீஸ் என்னை வாக்குமூலம் கொடுக்க அழைக்கிறார்கள். இதற்கு தடைவிதிக்க வேண்டும் என்று வழக்கு தொடுத்தார். இந்த வழக்கில்தான், கோடநாடு வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க, விரிவுபடுத்த போலீசுக்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோடநாடு வழக்கில் திடீர் திருப்பம்: மறுவிசாரணை நடத்த போலீஸுக்கு அதிகாரம் உள்ளது: உயர் நீதிமன்றம்

English summary

Kodanad Murder Re Investigation: Route Clear for Tamilnadu police to take more confessions in coming days as MHC did not stay the re investigation.