அதிமுகவில் திடீர் பூகம்பம்.. பின்னணியில் கொடநாடு வழக்கு? எடப்பாடி பழனிசாமி அவசரத்திற்கு காரணம் என்ன?

சென்னை : எல்லாம் சுமூகமாகப் போய்க்கொண்டிருந்த நேரத்தில், ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கிளப்பி விட்டதற்குப் பின்னணியில் இன்னொரு காரணமும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

அதிமுகவில், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிகளுக்கு இடையேயான மோதல் போக்கு என்பது நீறு பூத்த நெருப்பாகவே இருந்து வந்தது. அவ்வப்போது விவகாரம் பெரிதாகும்போது இருவரும் தமது ஆதரவாளர்களை சைலண்ட் ஆக்குவார்கள்.

ஆனால், இந்த முறை, எடப்பாடி பழனிசாமியே திட்டமிட்டு தான் ஒற்றைத் தலைமைக்கு வரவேண்டும் என தனது ஆதரவாளர்களை கிளப்பி விட்டதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

எடப்பாடி பிளானுக்கு ’இப்படி ஒரு செக்’ வைக்கும் ஓபிஎஸ்.. 21ல் இருக்கு சரவெடி.. போனில் ரகசிய ஆலோசனை?

English summary

According to sources, Edappadi Palanisamy may have planned to take all the power into his own hands before then, fearing that the OPS would take full control of the party if he suffered a setback in the Kodanadu case.