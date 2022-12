நீங்க சும்மா இருங்க.. கடுமையாக எதிரொலித்த ‘மாஜி’ பேச்சு.. சீண்டிய முனுசாமி.. விடாப்பிடி சண்முகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நேற்று நடத்திய மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது கேபி முனுசாமி மறைமுகமாகப் பேசிய விஷயமும், சி.வி.சண்முகத்தின் பேச்சும் கூட்டத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாஜக உடனான கூட்டணி தொடர்பாக சிவி சண்முகம் பேசியது சமீபத்தில் சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், அவரைச் சீண்டும் விதமாக நேற்றைய கூட்டத்தில் முனுசாமி பேசியுள்ளார்.

அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி, ராஜ்யசபா எம்.பி சி.வி.சண்முகம் ஆகியோருக்கு இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே பனிப்போர் நிகழ்ந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களான இருவருக்கும் இடையேயான ஈகோ யுத்தம் ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சிக்கலாகவே உள்ளது.

ஜூன் மாதம் நடந்த பொதுக்குழு மேடையிலும் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான மோதல் போக்கு வெளிப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து மேலும் சில விவகாரங்கள் பற்றியும் இருவரும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் முறையிட்டதாக தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில், நேற்றைய கூட்டத்திலும் முனுசாமி - சண்முகம் சீண்டல்கள் தொடர்ந்துள்ளன.

எடப்பாடி போட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்.. ஆட்டையை கலைத்த சண்முகம்! மெயினே அவர் தானாமே! டி.ஜெ பொய் சொன்னாரா?

English summary

It has been reported that during the district secretaries consultation meeting held yesterday by Edappadi Palaniswami's faction, KP Munusamy's indirect speech and CV Shanmugam's speech caused a ruckus in the meeting.