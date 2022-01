Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: கொரோனா பரவல் காரணமாக நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மீன்கள் வாங்குவதற்காக காசிமேடு மீன்பிடி சந்தைக்கு ஏராளமான மக்கள் படை எடுத்தனர்.

ஊரடங்குனாலும் “எனக்கும் பசிக்கும்ல” - விர்ரென உயர்ந்த மீன்கள் விலை, கொத்தாய் கூடிய மக்கள்

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் ஒரு நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் விட தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அத்தியாவசிய தேவைகளைத் தவிர பிற சேவைகளுக்கு அனுமதி இல்லை என கூறப்பட்டுள்ளது.

பால், பெட்ரோல் பங்குகள், மருந்தகங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு மட்டும் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இறைச்சிக்கடைகளை மூட வேண்டுமென தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

A large crowd gathered at the Kasimeddu fishing market to buy fish as a full curfew was imposed on Sunday due to the spread of the corona.