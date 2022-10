காந்தி ஜெயந்தி: டெல்லியில் பிரதமர் மோடி, சோனியா காந்தி மரியாதை.. சென்னையில் ஆளுநர், முதல்வர் அஞ்சலி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தியாவின் தேசத் தந்தையான மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாள் 'காந்தி ஜெயந்தி' என இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. டெல்லி, ராஜ்காட்டில் உள்ள காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.

டெல்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி மரியாதை செலுத்தினார்.

மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னையில் காந்தி சிலைக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

காந்தி ஜெயந்தி அன்று டெல்லியில் காந்தி தகனம் செய்யப்பட்ட நினைவு இல்லமான ராஜ்காட் உட்பட இந்தியா முழுவதும் பிரார்த்தனைகள், மற்றும் அஞ்சலி நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.

