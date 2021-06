உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தமிழகத்தையே திரும்பிப் பார்க்கச் செய்வோம் - மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன்

Chennai

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தமிழகத்தையே திரும்பிப் பார்க்கச் செய்வோம் என்றும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கும் தயார் என்றும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித்தலைவர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார். நம்மைப் படகாக்கி தங்கள் வாழ்க்கையை வளமாக்கிக் கொள்ள விரும்பும் சதிகாரர்களுக்கு கட்சியில் இடமில்லை என்றும் கட்சிக்கு துரோகம் செய்பவர்கள் சகித்துக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் என்றும் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் ,சமத்துவ மக்கள் கட்சி, இந்திய ஜனநாயக கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. முதல்வர் வேட்பாளராக கோவை தெற்கு தொகுதியில் களமிறங்கிய கமல்ஹாசன் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனிடம் தோல்வியடைந்தார்.

தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு மக்கள் நீதி மய்யத்தில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் கட்சித் தலைமை சரியில்லை என்று கூறி ஒவ்வொருவராக தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு வெளியேறினர். இந்த சூழலில் மக்கள் நீதி மய்யத்தை வலுப்படுத்த தேவையான மாற்றங்களை செய்வேன் என்ற உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட கமல்ஹாசன் புதிய ஆலோசகர்கள் ,துணைத் தலைவர்கள், மாநில செயலாளர்கள், நிர்வாக குழு உறுப்பினர் என பலரை நியமனம் செய்துள்ளார். அத்துடன் கட்சியின் தலைவர் என்ற பொறுப்புடன் கூடுதலாக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என்று பொறுப்பினையும் அவர் இன்று முதல் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

