உங்க வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்காங்களா? கவனம் மக்களே! மழைக் காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே தமிழகம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நீர்நிலை விபத்துகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில கட்டுப்பாடுகள் குறித்து பார்க்கலாம்..

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நேற்று பல மாவட்டங்களில் விடாமல் மழை கொட்டியது. அவ்வப்போது வெயில் தலை காட்டினாலும் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை கொட்டித்தீர்த்தது.

இது ஒருபுறம் இருக்க மழையால் ஏற்படும் விபத்துகளும் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக நீர் நிலைகளில் ஆபத்தான முறையில் கடப்பது, மூழ்கி உயிரிழப்பது உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளும், மின்சாரம்,ம் இடி தாக்கி உயிரிழப்பு ஏற்படும் சம்பவங்களும் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

North East Monsoon has started in Tamil Nadu and it has been raining heavily all over Tamil Nadu for the past few days. As water accidents are increasing due to this, let's see some restrictions that people should follow.