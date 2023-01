துணிவு காட்டும் வாரிசு! தயவுசெஞ்சு வேணாம் ப்ளீஸ்.. விஜய் அஜித் வீட்டுக்கே பறந்த கடிதம்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர்கள் விஜய் அஜித்குமார் நடித்துள்ள துணிவு மற்றும் வாரிசு திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டியையொட்டி வெளியாக இருக்கும் நிலையில், படம் வெளியாகும் போது ரசிகர்களுக்கு கட் அவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்வது தொடர்பாக இருவருக்கும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பால் முகவர் சங்கம் தலைவர் பொன்னுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," மரியாதைக்குரிய முன்னணி திரைப்பட கலைஞர் அஜீத் மற்றும் விஜய் அவர்களுக்கு வணக்கம். தங்களது சிறப்பான நடிப்பில் உருவாகியுள்ள "துணிவு" "வாரிசு" திரைப்படம் தமிழர் திருநாளாம் வரும் பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி.

இத்தருணத்தில் இளம் தலைமுறையினரின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு கடந்த 2016ம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் சார்பில் தொடர்ச்சியாக முன் வைத்து வரும் கோரிக்கைகளை மீண்டும் தங்களின் முன் வைக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம், இம்முறையாவது இளம் தலைமுறையினரின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு செயலாற்றுவீர்கள் என்று நம்புகிறோம்.

English summary

