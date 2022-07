Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை மெட்ரோ.. இனி "சங்கீத" மெட்ரோ.. கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு செய்யும் நிர்வாகம்.. சூப்பர் காரணம்!

சென்னை: சென்னையில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இந்த வார இறுதி தொடங்கி அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. மெட்ரோ ரயில் சேவையை மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக அவ்வப்போது நிர்வாகம் சில முயற்சிகளை செய்து வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்த இருக்கிறது. அதன்படி, சென்னை தெருக்களின் இசைக் கலாச்சாரத்தை தொடர்ந்து மக்களிடத்தில் பரப்பி வரும் 'ஆன் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் சென்னை' குழுவுடன் இணைந்து நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது.

English summary

The Chennai Metro Rail Authority is planning to host live musical performances at metro stations in Chennai starting this weekend for the next month. From time to time the administration has been making some efforts to bring metro rail service to the people. In continuation of this, live music programs are also being held.