தளர்வுகளுடன் மேலும் ஒரு வாரம் ஊரடங்கு.. முதல்வரிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழு அளித்த பரிந்துரைகள் என்ன?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் 21ம் தேதி முதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின், மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார். இந்தக் கூட்டத்தில் முதல்வரிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழு பல்வேறு பரிந்துரைகளை அளித்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கடந்த மே மாதம் 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் உயர்ந்து இருந்தது. இதையடுத்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலை குறைக்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தார்.

இதன் படி மே 10ம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு அறிவித்தார். பொதுபோக்குவரத்தை ரத்து செய்துததுடன் அரசு எந்திரத்தை முடுக்கிவிட்டார் அதன்பின்னரும் தொற்று குறையாததால் கடந்த மே 24ம் தேதி முதல் ஜூன் 7ம் தேதி வரை இரண்டு வாரங்கள் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அறிவித்தார். மளிகை கடைகள், காய்கறி கடைகள் உள்பட அனைத்து கடைகளும் மூட உத்தரவிட்டார். காவல் துறை சோதனையை கடுமையாக நடவடிக்கை எடுத்தார்.

English summary

Curfew for another week with relaxations in tamilnadu : some recommendations given by the medical expert panel to the chief minister mk stalin.