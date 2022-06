அடுத்த ஜெ. ஆகிறாரா இபிஎஸ்.. வாய்ப்பை நழுவவிட்ட ஓபிஎஸ்.. அதிமுகவில் மீண்டும் ஒற்றைத் தலைமை?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் மீண்டும் கூட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் குழப்பமும், பரபரப்பும் உச்சத்தை எட்டியது. அதில் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் ஒற்றைத் தலைமையை எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளனர். ஆனால் மறுபக்கம் ஓபிஎஸ், இரட்டைத் தலைமை தொடர வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல் அவர் இதுநாள் வரை, ஒற்றைத் தலைமையாக நானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என்று விவாதத்தில் கூட ஈடுபடவில்லை. இந்தத் தருணம் மட்டுமல்ல, இதுவரை எடப்பாடி பழனிசாமி சுதாரித்துக் கொண்ட தருணங்களையும், ஓபிஎஸ் கைநழுவவிட்ட நிகழ்வுகளையும் பார்க்கலாம்.

கார் இல்லை! ஹவுசிங் போர்டு வீட்டில் தான் குடித்தனம்! அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் எளிமை!

English summary

The AIADMK general body meeting culminated in chaos and excitement. Most of the executives have said that Edappadi Palanisamy should accept the single leadership.