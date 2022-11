வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை..புயலாக மாறுமா?

Chennai

சென்னை: இலங்கை கடற்கரையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நவம்பர் 11ஆம் தேதி முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த 29ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. அன்று முதல் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மிதமான மற்றும் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது.

வங்க கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! நாளை முதல் 5 நாட்களுக்கு கனமழை! எங்கெங்கே தெரியுமா?

English summary

The India Meteorological Department has announced that a new low pressure area is forming today in the Southwest Bay of Bengal along the coast of Sri Lanka. The India Meteorological Department has also predicted that there is a possibility of very heavy rain from November 11.