வீட்டு உபயோக சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை ரூ. 25 உயர்வு- சென்னையில் ரூ. 850 ஆக விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் தற்போது சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் ரூ.850 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு சாமானிய மக்களை பாதித்த நிலையில் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வும் அதிகரித்து வருவது இல்லத்தரசிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

வீடுகளில் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு மாதமும் 1 மற்றும்16ஆம் தேதி என இருமுறை மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி 610 ரூபாயாக இருந்த இருந்த சிலிண்டர் விலை படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் 710 ரூபாயாக விற்பனையானது.

கடந்த பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்தில் ரூ.25 உயர்த்தப்பட்டது. 16ஆம் தேதி 50 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மேலும் 25 ரூபாய் உயர்ந்தது. பிப்ரவரி மாதத்தில் மட்டும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் 100 ரூபாய் உயர்ந்தது.

மார்ச் 1ஆம் தேதியன்று மீண்டும் 25 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சிலிண்டர் 835 ரூபாய் என்ற விலைக்கு விற்பனையானது. இதனால் எதிர்கட்சியினர் பல மாநிலங்களில் போராட்டம் நடத்தின. இதனையடுத்து மார்ச் 31ஆம் தேதியன்று கேஸ் சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 10 ரூபாய் குறைத்து அறிவித்தன.

இதனையடுத்து சிலிண்டர் விலை 825 ரூபாய் ஆக விற்பனையானது. மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு தற்போது சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் இன்று 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் சிலிண்டர் விலை 850 ரூபாய் ஆக விற்பனையாகிறது.

சமையல் கேஸ் சிலிண்டரின் விலை உயர்வு இல்லத்தரசிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை இரண்டாவது நாளாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது.

English summary

The price of a cooking gas cylinder has gone up by Rs 25 across the country. In Chennai, a cylinder currently sells for Rs 850. Housewives are shocked that the cylinder price hike.