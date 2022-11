சென்னையில் பரவும் ‛மெட்ராஸ் ஐ’ கண்வலி.. உஷார் மக்களே.. பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மெட்ராஸ் ஐ எனும் கண்வலி நோய் பரவி வருகிறது. பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் ஏராளமானவர்கள் மெட்ராஸ் ஐ நோயால் பாதிக்கப்படுவதால் அனைவரும் உஷாராக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் பருவமழை காலங்களில் பொதுவாக தொற்று நோய்கள் பரவ தொடங்குகிறது. அதாவது பருமழை காலத்தில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கும்.

இந்த தண்ணீரில் வசிக்கும் பாக்டீரியாக்கள், வைரஸால் தான் தொற்று நோய்கள் பரவி வருகின்றன. அப்படி பருவமழை சமயத்தில் பரவும் ஒரு தொற்று நோய் தான் Madras Eye எனும் கண்வலி அல்லது கண் நோயாகும்.

Madras eye disease is spreading in Chennai. With the onset of monsoon, many people are suffering from Madras eye disease and it is necessary for everyone to be alert.