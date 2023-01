நாளை போராட்டம் நடத்த கூடாது! மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு திடீர் தடைவிதித்த.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் நாளை அழைப்பு விடுத்துள்ள வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக ஊழியர்கள் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன.

இந்த போராட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த சரவணன், ஏழுமலை ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

The Madras High Court has ordered a ban on the strike called by the Electricity Board employees tomorrow. The Tamil Nadu Power Generation and Distribution Corporation Employees' Unions have announced that they will go on a strike tomorrow to demand pay hike.