இந்தியாவையே நாசப்படுத்தும் சாதி, மதம்.. "புனித மேரி" ஆவணப்பட விழாவில் சு.வெங்கடேசன் சுளீர்

சென்னை: இந்தியாவின் அழகியலை சிலர் சாதியின் பெயராலும், மதத்தின் பெயராலும் அழிக்க நினைக்கின்றனர் என்றும், இவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கூறியுள்ளார்.

புனித ஜார்ஜ் கோட்டையினுள் அமைந்திருக்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க "CSI புனித மேரி" தேவாலயத்தை பற்றிய ஆவணப்படம் குறித்து அவர் கூறியுள்ள கருத்தில் இதனை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த தேவாலயம் 350 ஆண்டு கால வரலாற்றை பிரதிபலிக்கிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Madurai Member of Parliament Su.Venkatesan has said that some people want to destroy the beauty of India in the name of caste and religion and these should be protected. He emphasized this in his comments on the documentary about the historic "CSI St. Mary's Church" located inside Fort St. George.