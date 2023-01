மதுரையில் எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே?.. "ஒற்றை செங்கல்" விவகாரத்தை கையில் எடுத்த சு.வெங்கடேசன் எம்பி

260 மருத்துவ கல்லூரிகளை திறந்ததாக சொல்கிறீர்களே மதுரையில் எங்கள் எய்ம்ஸ் எங்கே என மதுரை எம்பி கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மதுரையில் எங்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கே என மதுரை எம்பி சு. வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் நடந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு அறிவித்தது. அதன்படி 2018ஆம் ஜூன் மாதம் மதுரை தோப்பூரில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து 6 மாதங்கள் கழித்து மத்திய அமைச்சரவை அந்த இடத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. 2019ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிய வேளையில் 27.01. 2019ஆம் ஆண்டு மதுரை எய்ம்ஸுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

English summary

Madurai MP Su.Venkatesan asks Where is our Madurai Aiims? President Droupadi Murmu in her budget address says that Centre has opened 260 medical colleges in India in 8 years.