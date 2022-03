மீஞ்சூர் கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணி... வடசென்னைக்கு குடிநீர் கிடைக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மீஞ்சூர்‌ காட்டுப்பள்ளியில்‌ அமைந்துள்ள கடல்நீர்‌ சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்‌ 08.03.2022 அன்று காலை 8.00 மணி முதல்‌ 11.03.2022 காலை 10.00 மணி வரை பராமரிப்பு பணிகள்‌ மேற்கொள்ளப்படுவதால்‌ வடசென்னை பகுதிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடாக புழல்‌ குடிநீர்‌ சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து குடிநீர்‌ வழங்கப்படும்‌ என சென்னை குடிநீர் வாரியம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் ஒரு நாள் குடிநீர் வராவிட்டாலே மக்கள் திண்டாடிப்போய்விடுவார்கள். மிகப்பெரிய தண்ணீர் பஞ்சத்தை எல்லாம் சென்னை கண்டுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகாலமாக பெய்து வரும் கடும் மழை வெள்ளம் காரணமாக சென்னையில் நீர் நிலைகள் எங்கும் நிரம்பி வழிகின்றன.

புழல், செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இந்த நிலையில் வட சென்னை பகுதிகளில் மூன்று நாட்களுக்கு புழல்‌ குடிநீர்‌ சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து குடிநீர்‌ வழங்கப்படும்‌ என சென்னை குடிநீர் வாரியம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏக்கங்கள் நிறைவேறும்.. எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் சரி.. எல்லாவற்றையும் முறியடிப்பேன்.. சசிகலா

English summary

The Chennai Metro Water Board has announced that the supply of drinking water to Madhavaram, Manali, Tiruvottiyur, Ernavur, Kathivakkam, Patel Nagam and Vyasarpadi will be suspended.