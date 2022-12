2022 நினைவுகள் : இந்தியாவை புரட்டிப் போட்ட முக்கிய தீர்ப்புகள்! தமிழகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கமென்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 2022ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சில தீர்ப்புகள் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திச் சென்றிருக்கின்றன. அவ்வாறு 2022ஆம் ஆண்டின் சில முக்கிய தீர்ப்புகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

இந்தியா போன்ற பன்முகத்தன்மை கலாச்சாரம் கொண்ட ஒரு நாட்டில் நீதிமன்றங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. சமூகம் பொருளாதாரம் ஏன் சில நேரங்களில் இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை கூட உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளில் அடிப்படையிலேயே மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில் 2022 ஆம் ஆண்டிலும் சில தீர்ப்புகள் நாடு முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் என வழங்கப்பட்ட அந்த தீர்ப்புகள் இந்திய அளவில் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. அதில் குறிப்பிட்ட சில தீர்ப்புகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

11 குற்றவாளிகள் விடுதலை.. பில்கிஸ் பானுவின் கடைசி நம்பிக்கை! வழக்கை தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்றம்

