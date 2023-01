சிங்கார சென்னையில் 'செத்துப்போன' ஆறுகள்.. விழித்துக் கொள்ளாவிட்டால் விபரீதம் தான்! மநீம எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் குப்பை, கழிவுகளால், அடையாறு, கூவம் ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாயின் தண்ணீர், எந்தவித உயிரினங்களும் வாழத் தகுதியற்றதாக மாறியுள்ள தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் விவசாய அணி மாநில செயலாளர் மயில்சாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"சென்னையில் குப்பை, கழிவுகளால், அடையாறு, கூவம் ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாயின் தண்ணீர், எந்தவித உயிரினங்களும் வாழத் தகுதியற்றதாக மாறியுள்ள தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது

தேசிய நதிகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சர்ச் வாசலில் குப்பை.. கேள்விக்கேட்ட பாதிரியார்.. புரட்டி எடுத்த கவுன்சிலர் கணவர்! கடலூரில் 'ஷாக்'

English summary

Makkal Needhi Maiam has warned that the water of Adyar, Koovam rivers and Buckingham canal has become unfit for any kind of life in Chennai due to garbage and waste.