இப்படியும் இருப்பாங்களா? ரோட்டில் ஒரு பொண்ணு நடக்க கூடாதே! விபரீத சைக்கோவை சிக்க வைத்த சிசிடிவி!

Chennai

சென்னை : சென்னை மடிப்பாக்கம் அருகே சாலையில் நடந்து செல்லும் பெண்களின் உடல் பகுதிகளை கையால் தட்டி சந்தோஷத்தை அனுபவித்த காமக்கொடூரன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவன் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

சென்னை மடிப்பாக்கம் அடுத்த கீழ்கட்டளை பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று ஆய்வாளர் சிவக்குமாரிடம் புகார் ஒன்றை கொடுத்தார்.

அந்த புகாரில் சாலையில் நடந்து சென்றபோது இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த வாலிபர் பெண்ணின் பின்னாள் கையில் தட்டிவிட்டு சென்றதாக புகாரில் கூறியிருந்தார்.

English summary

a youth who enjoyed touching the body parts of women walking on the road near Madipakkam, Chennai, has been arrested, and there has been a demand to take strict action against him.