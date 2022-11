3 மாசத்துக்கு லைசன்ஸ் கேன்சல்? எனக்கு கொஞ்ச நேரம் சரியில்லை போல.. புலம்பித் தள்ளிய டிடிஎஃப் வாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிவேகமாக இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டி கோவை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட பிரபல யூட்யூபரான டிடிஎஃப் வாசன் தற்போது லடாக் செல்லும் வழியில் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டியதாக மணாலி போலீசாரால் லைசென்ஸ் கேன்சல் செய்யப்படும் என எச்சரித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த வாசன் 2k கிட்ஸ் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம் வெறும் வாசன் என்றால் இவரை பலருக்கும் தெரியாது அதே நேரத்தில் டிடிஎஃப் வாசன் என்றால் சிறு குழந்தைக்கு கூட தெரிந்து விடும்.

தான் நடத்திவரும் ட்வின் த்ரோட்லர்ஸ் என்ற யூட்யூப் சேனலில் விலை உயர்ந்த சூப்பர் பைக்குகளில் நீண்ட தூரம் பயணித்து சாகசங்கள் செய்து வீடியோவாக பதிவிட்டதால் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானார்.

வான்டடாக போய் வண்டியில் ஏறிய வாசன்.. பாய்ந்தது வழக்குகள்.. எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக தர்ணா நடத்தி சிக்கல்

English summary

Popular YouTuber TTF Vasan, who was arrested by the Coimbatore police for speeding two-wheeler and released on bail, is now going viral on social media in which the Manali police warned him that his license would be canceled for speeding on his way to Ladakh.