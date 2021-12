"உங்க உயிர் ரொம்ப முக்கியம் மக்களே..." முதல்வர் ஸ்டாலின் வைக்கும் முக்கியமான கோரிக்கை!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சாலை விதிகளை அனைவரும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் செல்ல வேண்டும், காரில் செல்பவர்கள் சீட் பெல்ட் அணியவேண்டும் என்றும் கூறிய முதல்வர், தனிநபரின் உயிர் நாட்டுக்கு மிக முக்கியம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நம்மை காக்கும் 48 - 'இன்னுயிர் காப்போம்' திட்டத்தை மேல்மருவத்தூரில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்க இன்னுயிர் காப்போம் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சாலை விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு மருத்துவ செலவை அரசே ஏற்கும் என்பதே 'இன்னுயிர் காப்போம் திட்டம் ஆகும். தமிழகம் முழுவதும் 610 மருத்துவமனைகளில் இந்த திட்டம் செய்லபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

