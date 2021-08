கொரோனாவுக்கு நன்றி சொல்லி.. ஆடியிலும் கொண்டாடித் தீர்க்கும் மாழ்பழ ரசிகர்கள்!

Chennai

oi-Jaya Chitra

சென்னை: கொரோனா பாதிப்பால் எல்லோரும் பல்வேறு பாதிப்புகளைச் சந்தித்து வரும் சூழலில், மாம்பழ பிரியர்களுக்கு மட்டும் இந்தாண்டு ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது.

"மாம்பழமாம் மாம்பழம்.. மல்கோவா மாம்பழம்.. சேலத்து மாம்பழம்.. தித்திக்கும் மாம்பழம்".. என முக்கனிகளில் ஒன்றான மாம்பழத்துக்கு எப்போதுமே தனி மவுசு உள்ளது. மாம்பழ சுவைக்கு மயங்காதவர்களே கிடையாது. நம் வரலாற்றிலேயே மாம்பழங்களுக்கு என தனி இடம் உண்டு.

தமிழ்நாட்டில் இந்த 5 மாவட்டங்களில்.. 2 நாட்களுக்கு நல்ல மழை பெய்யும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

மக்களிடம் மாம்பழங்களுக்கு என தனி மவுசு இருக்க மற்றொரு காரணம், அவை வருடத்தில் குறிப்பிட்ட மாதங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதும் தான். கோடை காலம் வந்து விட்டாலே சூரியன் ஒருபக்கம் கொளுத்தி எடுத்தாலும், மாம்பழம் சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வந்து விட்டதா என மக்கள் தேடத் தொடங்கி விடுவார்கள்.

English summary

Because of the Covid 19 pandemic and lockdown the mangoes are still available in markets in Tamilnadu. Mostly it will be out sales by July end. But this year the lockdown have made mango lover so happy as tree ripened fruits are sold in markets now.