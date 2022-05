திமுக கூட்டணிய விட்டு வெளியே வாங்க..! கழன்று ஓடும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள்! கையை பிசையும் அழகிரி & கோ!

Chennai

சென்னை : முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைதாகி சிறையிலிருந்த பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதை கொண்டாடிய திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வர வேண்டுமென வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் போஸ்டர்கள், பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பல நிர்வாகிகள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்து வருகின்றனர்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளனை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பை தமிழகத்திலுள்ள பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்றுள்ளனர்.

விடுதலை தீர்ப்பு வெளியானதும் ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள தனது வீட்டில் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் பேரறிவாளன். மேலும், தனது விடுதலைக்காக போராடிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

English summary

Many congress executives are resigning for posters and banners have been put up in various parts of Tamil Nadu urging them to come out of the DMK alliance due to celebrating the release of Perarivalan, who was arrested and jailed in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi.