அராஜகம்! சொற்ப பாக்கியை காரணம் காட்டி நாட்டையே இருளில் மூழ்கடிப்பதா? கொந்தளித்த கே.பாலகிருஷ்ணன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மின்சாரம் வாங்க தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு தடை விதித்திருப்பதாக மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், மோடி அரசு தனது கொள்கையை உடனடியாக திரும்பப் பெற்று தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்திட வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தனியார் பெருமுதலாளிகளின் லாப வேட்டைக்கு ஆதரவாக, மாநிலங்களின் மின் நுகர்வினை கட்டுப்படுத்தும் கொள்கையை ஒன்றிய அரசு நிர்ப்பந்திக்கிறது. இதனால் தமிழ்நாடு உட்பட 13 மாநிலங்கள் இருளில் மூழ்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மோடி அரசு தனது கொள்கையை உடனடியாக திரும்பப் பெற்று, தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்திட வேண்டுமென சி.பி.ஐ(எம்) மாநில செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது.

While the central government has ordered that states including Tamil Nadu have been banned from buying electricity, the Marxist Communist Party has insisted that the Modi government should ensure uninterrupted power supply