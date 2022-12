"முக்கோண ரிசல்ட்".. ஹிட் காங்.. குஜராத்தில் வென்ற "மோடி மாயம்".. டெல்லி, ஹிமாச்சலில் வழுக்கியது ஏன்?

Chennai

சென்னை: ஹிமாச்சல பிரதேச மாநில மக்களின், கனத்த நம்பிக்கையை, காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் ஒருமுறை பெற்றுள்ளது.. அம்மக்களுக்கான நன்றியுணர்வையும் செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளது.. பாஜகவை பின்னுக்கு தள்ளி காங்கிரஸ் இந்த தேர்தலில் வெற்றிக்கொடியை நாட்டியது, பாஜக மீதான அவநம்பிக்கையையும் பறைசாட்டுவதாகவே அமைந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலை பெற்றுள்ளது.. ஆனால், ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக குதிரை பேரம் போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் என்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சந்தேகமும் எழுந்துள்ளதால், தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் பாஜக பக்கம் தாவி விடாமல் இருப்பதற்காக அவர்களை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளது..

5 வருடத்துக்கு ஒருமுறை ஆட்சி மாற்றத்தை சந்தித்து வரும் மாநிலங்களில் ஒன்றுதான் ஹிமாச்சல பிரதேசம்.. அதேசமயம், பல காலமாகவே, காங்கிரஸ் மாநிலமாக அறியப்பட்டதும்கூட.

