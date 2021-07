கேந்திரிய வித்யாலயா தமிழ் நீக்கம்.. காலாவதியான சமஸ்கிருதத்தை 135கோடி பேர் மீது திணிக்க முயற்சி..வைகோ

Chennai

சென்னை: கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் விருப்பப் பாடமாக இருந்த தமிழ் மொழியை நீக்கி சமஸ்கிருதம் விருப்பப் பாடமாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வெறும் 24,000 பேர் பேசும் மொழியை, 135 கோடி மக்களின் நாக்குகளில் திணிக்க முயல்வதா என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கண்டனம் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் கல்வித் துறைக்குக் கீழ் நாடு முழுவதும் கேந்திரிய வித்தியாலயா பள்ளிகள் இயங்கி வருகிறது. அங்கு 6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் விருப்பப் பாடமாக ஒரு மொழியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

அப்படி விருப்பப் பாடங்களில் ஒன்றாக இருந்த தமிழ் மொழியை மத்திய அரசு நீக்கிவிட்டதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

MDMK Chief Vaiko condemns Central Government for removing the Tamil language as an optional subject in Kendriya Vidyalaya schools. He also slams the center for Sanskrit imposition.