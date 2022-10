’துரோகி’ தவறை ஆயிரம் முறை செய்வேன்..! எவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்கேன் பாருங்க! பட்டியலிட்ட துரை வைகோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எந்த உழைப்பையும் கொடுக்காமல் கட்சித் தலைமைக்கு விசுவாசமாக இல்லாமல் இடையூறு மட்டுமே செய்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு கதவு திறந்தே இருக்கிறது. தாராளமாக வெளியே போகலாம் என்று கோவில்பட்டியில் பேசினேன். இது தவறு என்றால், இந்தத் தவறை ஆயிரம் முறை செய்வேன் என மதிமுக தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ கடுமையாக பதிலளித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் மகன், துரை வைகோவின் செயல்பாடுகள்,பேச்சுகள் பல்வேறு மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக மதிமுக தொண்டர்களே வெளிப்படையாகக் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற மாவட்ட மதிமுக கூட்டத்தில் துரை வைகோ பேசிய போது , வருங்காலங்களில் இயக்கத்திற்காக உழைப்பவர்கள் மட்டும் கட்சியில் தொடரலாம் எனவும் இதில் விருப்பமில்லாதவர்களுக்கு மற்றொரு கதவு திறந்தே உள்ளது என கூறியது கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள்,தொண்டர்களிடையே மிகுந்த அதிர்வலைகளையும் உண்டாக்கியது.

English summary

I spoke at Kovilpatti saying that the door is open for those who are not loyal to the party leadership and are only causing trouble. If this is a mistake, I will repeat this mistake a thousand times, said MDMK head office secretary Durai Vaiko.