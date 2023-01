பாஜகவுக்கு ‘ஸ்கெட்ச்’.. இதை மீறி என்ன செய்ய முடியும்? தேர்தலில் சிக்கலாச்சே.. பிளான் போட்ட மதிமுக!

Chennai

சென்னை : இந்தி பேசாத மாநிலங்கள், தங்கள் தாய்மொழியை மத்திய அரசின் ஆட்சி மொழியாக்க சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அதனை மத்திய பாஜக அரசு ஏற்காவிட்டால், நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், அந்தந்த மாநில மக்கள் பாஜகவை புறக்கணிப்பார்கள் என்றும் மதிமுக மாநில அவைத்தலைவர் துரைசாமி கூறியுள்ளார்.

மத்திய பாஜக அரசு இந்தி, சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளுக்கே முக்கியத்துவம் தருவதாகவும், அந்த மொழிகளை வளர்ப்பதற்காக ஆண்டுதோறும் அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுவதாகவும், மற்ற மொழிகள் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

அவ்வப்போது, மத்திய பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகள் சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றன. பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜகவின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகள் எதிர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட இந்தி மொழி பேசாத 11 மாநிலங்களிலும், அந்த மாநிலங்களின் தாய்மொழியை மத்திய அரசின் ஆட்சி மொழியாக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பவேண்டும் என்று மதிமுக அவைத்தலைவர் துரைசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

MDMK leader Duraisamy has said that the non-Hindi speaking states should pass a resolution in the assembly to make their mother tongue the official language of union government and if BJP government does not accept it, the people of the respective states will boycott BJP in parliamentary election.