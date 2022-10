உச்சகட்ட அப்செட்டில் இருக்கும் மதிமுக 'சீனியர்'.. திமுக ‘தலை’ பாஸ் செய்த ‘பாச’ மெசேஜ்.. ஓஹோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மதிமுக மூத்த நிர்வாகி ஒருவர், வாரிசுத் தலைமை உடன் நிலவும் மோதல் போக்கால் கடுமையாக அப்செட்டில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து திமுக நோக்கி கொடியை அசைத்திருப்பதாக தகவல் கசிந்து வருகிறது.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவுடன் இத்தனை ஆண்டு காலம் பயணித்து விட்டதால் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த சீனியர் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும், வைகோவும் இதனை கண்டுகொள்ளாததால் திமுகவில் துண்டு போட முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எனினும், திமுக தலைமையும், அப்படி அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுத்துவிடாதீர்கள், அண்ணன் உங்களை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டார் என சமாதானம் பேசி வருகின்றனராம்.

English summary

A senior MDMK leader is said to be deeply upset over the conflict with Durai Vaiko. After that he said to be waved flag towards DMK. DMK is holding peace talks with him.