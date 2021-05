ஜூன் 7 வரை முழு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு.. எவற்றுக்கு தடை? எவையெவை இயங்கும் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் வருகிற 7-ம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இறைச்சி கடைகள் இயங்க அனுமதியில்லை. உணவகங்களில் குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் பார்சல் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்ததால் கடந்த 24-ம் தேதி முதல் தளர்வுகள் அற்ற முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Meat shops are not allowed to operate in Tamil Nadu as the entire curfew has been extended till the 7th. Restaurants are only allowed to deliver parcels for a limited time