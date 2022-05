குரங்கு காய்ச்சல்.. கியரை மாற்றிய தமிழக அரசு.. அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலகில் அளவில் அதிகரித்து வரும் நிலையில், குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு குறித்து தங்கள் மாவட்டங்களில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுமாறு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், மாநகராட்சி ஆணையர்களுக்கும் தமிழக மருத்துவத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

1958 ஆம் ஆண்டு ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட குரங்குகளில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே இவ்வகை வைரஸுக்கு விஞ்ஞானிகள் குரங்கு பாக்ஸ் என பெயரிட்டனர். பின்னர் இது குரங்கு காய்ச்சல் என மாறியது.

