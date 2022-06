மீனா கணவர் எப்போதும் சிரித்த முகம்.. கன்னத்தில் குழி.. இனி எப்போது பார்ப்போம்.. குமுறும் மக்கள்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நடிகை மீனாவின் கணவர் எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன்தான் இருப்பார். மீனாவும் போகும் போதும் வரும் போதும் எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பார் என அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் கலக்கத்துடன் கூறுகிறார்கள்.

குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து பின்னர் கதாநாயகியாக பல படங்களில் நடித்தவர் நடிகை மீனா. இவர் தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இவர் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு வித்யாசாகர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர் ஒரு சாப்ட்வேர் என்ஜீனியர். இவர்களுக்கு 2011 ஆம் ஆண்டு நைனிகா எனும் மகள் பிறந்தார்.

நடிகை மீனாவின் கணவர் காலமானார்... நுரையீரல் பிரச்சனையால் உயிர் பிரிந்தது

English summary

people around Meena's residence says that She and her husband always smiling on us whenever they went out.