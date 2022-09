“டிஸ்சார்ஜ்” ஆனந்த்.. “அட்மிட்” கரு.பழனியப்பன்! நீயா நானா கோபிநாத்துடன் ஒப்பீடு -எல்லை மீறும் மீம்ஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் டிவியில் கடந்த 2 வாரங்களாக ஒளிபரப்பப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்து கோபிநாத்தை நெட்டிசன்கள் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி வரும் நிலையில், தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சியை நடத்தி வரும் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பனை மீம்ஸ்களால் துளைத்து வருகின்றனர்.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த கடும் நிபந்தனைகள் விதிக்க வேண்டும்.. ஹிப் ஆப் தமிழா ஆதி பரபரப்பு பேட்டி

English summary

Meme creators troll Karu Palaniyappan comparing with Neeya Naana Gopinath - Neeya Naana gopinath got huge support from fans for his latest show. While Karu Palaniyappan criticized for his Ragged boys debate