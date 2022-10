சுத்தம் செய்வதாக கூறிவிட்டு.. ஷாகா நடத்திய ஆர்எஸ்எஸ்.. அமைச்சர் அன்பில் விளக்கம்.. பாயும் ஆக்சன்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீபத்தில் கோவையில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டது.

கோவையில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு பயிற்சி பெறுவதற்கு காவல்துறையினர் எந்த அனுமதியும் கொடுக்காத நிலையில் இந்த பயிற்சி எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் கேள்வியெழுப்பியிருந்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இது குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.

English summary

Recently, RSS organizations conducted a shakha in the government school campus in Coimbatore. The video was quickly shared on social media. Various parties had questioned how the exercise was conducted when the police did not give any permission for the RSS organization to conduct shakha in Coimbatore. In this case, School Education Minister Anbil Mahesh gave an explanation to the media today.